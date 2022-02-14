جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: على السلطة التشريعية تحمل مسؤولياتها

دعت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إلى التجمع أمام قصر الاونيسكو التاسعة من صباح الاثنين في 21 الحالي، حيث ستقام جلسة عامة لمجلس النواب.

ولفتت في بيان، الى أن “الأزمات تتوالى تباعا على كاهل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، بدءا برد قانون الدولار الطالبي من رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لإعادة دراسته، ولكن الأخير وضعه في ثلاجة القوانين المنوي دفنها لاحقا دون اكتراث بمستقبل الطلاب الذين يعيشون حالة من العوز والبؤس، وهم مهددون بالفصل من جامعاتهم”.

وسأل: “من المسؤول عن التلكؤ الحاصل والاهمال المتمادي في إعادة القانون إلى القصر الجمهوري، وقد مضى على رده إلى المجلس حوالى الشهرين”، مضيفا: “لا تعولوا على ضعفنا، إننا أقوياء بإيماننا بالله والوطن وبأحقية مطالبنا، وعلى السلطة التشريعية تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف ووضعه على جدول اعمال الهيئة العامة التي ستنعقد بعد اسبوع”.

وعاهدت الجمعية أبناءها أنها “ساهرة ولن يغمض لها جفن، حتى تحقيق كل المطالب وتنفيذها”.