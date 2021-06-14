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جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: ندعم تحرك الاتحاد العمالي

14 - يونيو - 2021
المدارس

المدارس

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أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، أن “دعوة الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب العام الخميس المقبل تأتي تعبيرا حقيقيا عن وجع الناس لوقف التدهور السياسي والاقتصادي والمالي ولضرورة تشكيل حكومة من ذوي الاختصاصات والأكف النظيفة لانتشال لبنان مما يتربص به من كوارث لا يعرف مداها إلا الله”.

وأكدت في بيان دعمها “هذا التحرك”، دعت “أصدقاءها وجماهيرها في الوطن إلى الالتزام التام بهذه الدعوة”، وقالت: “لا يسعنا إلا التذكير بمطالبنا بضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي بحذافيره، ودعوة قضاء العجلة إلى البت بالدعاوى المقامة ضد المصارف التي رفضت تحويل الأموال إلى الطلاب في الخارج لاستكمال العام الدراسي مما عرّض مستقبل الكثيرين للضياع ودفعهم إلى التشرد والبطالة”.

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