جمعية أهالي الطلاب في الخارج تلغي التجمع أمام القصر الجمهوري

أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ببيان، “إلغاء التجمع الذي كان مقررا غدا الاربعاء، أمام القصر الجمهوري، من اجل مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع القانون الطلابي”، مشيرة الى أنه “بعد الاتصالات التي قامت بها مع المعنيين تركت اثرها الايجابي وتمت المصادقة اليوم على القانون، على أمل ان ينشر في الجريدة الرسمية الخميس المقبل، لان التأخير لم يعد لصالح الطلاب بحيث الجامعات وجهت إنذارات تهدد الطلاب بالفصل ان لم يسددوا اقساطهم”.

وطالبت “وزير المالية بفرض سلطته القانونية على حاكم مصرف لبنان لتحرير الهبة المقدمة من الريجي لمساعدة الطلاب وتحويلها فورا الى جميع الطلاب المستفيدين، وتنظيم آلية تسمح للاهالي بأن يحصلوا على مستحقات ابنائهم الطلاب في لبنان بحيث اصبح هناك استحالة في تحويل الاموال الى روسيا وبيلاروسيا واوكرانيا بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية على هذه الدول”، آسفة “للصمت المطبق من قبل وزير المالية اتجاه هذه القضية رغم المناشدات والاتصالات التي لم تعط أي صدى”.