جمعية الأرض تحذر من تلوث نهر البارد وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أعلنت جمعية الأرض – لبنان، في بيان لها، أنها تلقت شكوى من أحد مزارعي حوض نهر البارد، وثق فيها التلوث الحاصل على طول مجرى النهر، من وادي جهنم حتى بحيرة عيون السمك، مروراً بأراضي بلدات مشمش، حرار، القمامين، قبعيت، وقرحيا.

وأكدت الجمعية أن “تسميم نهر البارد بالنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والصناعي، يهدد التنوع البيولوجي والنظم البيئية النهرية، ويشكل ضرراً على الإنتاج الزراعي والصحة العامة، كما يؤثر سلباً على المشاريع السياحية في المنطقة”.

وأشارت إلى أن “هذه الأعمال يعاقب عليها قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020”.

وختمت الجمعية بيانها بالقول: “نضع هذا المنشور برسم وزارتي البيئة والطاقة والمياه، وقوى الأمن الداخلي، والمدعي العام البيئي في الشمال، كما نحمل البلديات المعنية مسؤولية التغاضي عن هذه المخالفات البيئية”.