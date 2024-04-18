جمعية "الأرض": ساهمنا بإنقاذ إرث لبنان الطبيعي

أشارت جمعية “الارض” – لبنان في بيان الى انها “تحتفل بيوم التراث العالمي من خلال مساهمتها بانقاذ ارث لبنان الطبيعي، اذ استطاعت، بعد أيام عدة من الضغط والتنسيق، إنقاذ نهر قاديشا من مكب عشوائي، ووادي هابيل من عملية قطع جائر بحق أشجاره، ومحمية إهدن الطبيعية من مشروع بناء بمحاذاة مدخلها.

اضافت: “في قضية مكب بشنين، بعد أن أضاءت الجمعية على موضوع المكب وقامت بحملات الضغط المناسبة، أوعز محافظ الشمال رمزي نهرا إلى القوى الأمنية بإبلاغ أصحاب العلاقة وجوب رفع الأضرار عن مجرى نهر قاديشا تحت طائلة المسؤولية.

وفي قضية أحراش هابيل، إثرَ ورود شكوى من إحدى مجموعات المشي في الطبيعة حول عملية قطع جائر للأشجار في أحراش هابيل، قمنا بالتنسيق مع وزارة الزراعة التي قامت بدورها بالكشف على الموقع ومصادرة الحطب.

وفي قضية محمية حرش إهدن، بعد أن وصلت شكوى عبر منصة شرطة الأرض حول مشروع بناء محاذ لمدخل المحمية في إهدن، قامت الجمعية بالتنسيق المطلوب مع قوى الأمن الداخلي التي قامت بدورها بإيقاف الأعمال وإزالة المخالفة إذ تبين عدم حيازة صاحب المشروع للأوراق القانونية المطلوبة”.

وختمت: “لم يكن ليتحقق ذلك لولا التنسيق الدائم مع قوى الامن الداخلي ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية والبلديات، معا ننقذ إرث لبنان الطبيعي، معا نحقق حلما لاطفالنا”.