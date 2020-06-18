جمعية الحفاظ على البيئة دانت استهتار رواد شاطىء صور بنظافته

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استنكر رئيس جمعية “الحفاظ على البيئة” أحمد فرج في بيان، “ما يقدم عليه رواد البحر القادمين الى شاطىء صور مع كل نهاية اسبوع، من رمي للنفايات والأوساخ”، وقال: “هذا الاستهتار بشاطئنا هو نتيجة التخلف وعدم الوعي لدى هؤلاء الذين يعيثون فسادا في الشاطىء الذي يشكل ثروة وطنية. ونأمل من هؤلاء الرجوع الى وعيهم لان النظافة من الإيمان، ونطالب البلدية باتخاذ إجراءات رادعة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالشاطىء اذا استمر الأمر على حاله”.

وإذ أشار الى أن “هذا الشاطىء ملك للجميع ويجب المحافظة عليه كونه متنفسا، ليس لاهالي صور بل لكل ابناء الوطن”، أعلن أن “جمعية الحفاظ على البيئة وبلدية صور بصدد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يخالف التعليمات البيئية من اجل الحفاظ على الشاطىء”.

وذكر بأن “بحر وشاطىء صور صنف من انظف وأجمل شواطىء حوض المتوسط”، مدينا “حملة التشهير والتضليل التي تتدعي بأن الشاطىء ملوث”، مشيرا الى “أبواق صفراء تشوه صورة وجمالية شاطىء صور لا سيما مع كل مطلع صيف لأهداف شخصية وهم معرفون لدينا”، مؤكدا “حرص بلدية صور واهلها على شاطئهم ونظافته لانه كنز وثروة طبيعية ووطنية”.