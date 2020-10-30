جمعية الصناعيين تابعت مع لجنة كورونا إعادة فتح المصانع

أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بيانا، أشارت فيه الىأنه:

“عقد إجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية زياد بكداش وفي حضور النائب الثاني للرئيس جورج نصراوي وعضو اللجنة الطبية لمكافحة Covid-19 في مجلس الوزراء نبيل رزق الله ورؤساء التجمعات الصناعية المناطقية في لبنان، وتركز البحث في خلاله في إمكانية التوصل الى إتفاق يقضي باستثناء المصانع من قرارات الاقفال التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات تجاه بعض القرى والبلدات والمدن لإحتواء تفشي وباء كورونا، خصوصا ان بعض المناطق الصناعية منفصلة جغرافيا عن المناطق السكنية ضمن النطاق البلدي الواحد، كما ان معظم عمال المصانع يأتون من مناطق غير خاضعة للاقفال والحجر”.

ولفت البيان الى “ان رزق الله أعرب عن تفهمه لمطالب الصناعيين الذين أبدوا استعدادهم لتمويل واجراء عدد من فحوصات الـPCR عملا بالآلية المعتمدة مع البلديات واللجنة الطبية لمكافحة الكورونا والصليب الاحمر اللبناني”.