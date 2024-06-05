جمعية الصناعيين تشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف بدورته الـ112

شاركت جمعية الصناعيين اللبنانيين في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بدورته الـ112، وذلك من ضمن الوفد اللبناني ثلاثي التمثيل، برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، ومشاركة وفد من الاتحاد العمالي العام في لبنان.

وتأتي مشاركة جمعية الصناعيين “انطلاقاً من كون القطاع الصناعي يمثل أرباب العمل في تركيبة منظمة العمل الدولية ذات التمثيل الثلاثي (وزارة العمل أصحاب العمل والعمال)” بحسب بيانها.

وترأس وفد جمعية الصناعيين الأمين العام للعلاقات الخارجية في الجمعية المهندس منير البساط، وعضوية كل من: جمانة صدي شعيا، منى الشريف البضن، غارو لوساراريان، والمدير العام للجمعية طلال حجازي.

وفي الإطار عينه، شارك وفد الجمعية في إجتماعات اللجان الفنية المنعقدة على هامش المؤتمر، والتي ناقشت مواضيع عدة تتعلق بالمبادئ الأساسية لحقوق العمل، الاتفاقيات والمعايير الدولية للعمل، ومبادئ العمل اللائق.

كما اطلعت على تقرير المدير العام للمنظمة المقدم الى المؤتمر بعنوان “نحو عقد اجتماعي متجدد”.

وأجرى الوفد على هامش المؤتمر لقاءات جانبية مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة أصحاب الاعمال الدولية IOE، تم خلالها التأكيد على ضرورة تكثيف أنشطة هذه الجهات الدولية في لبنان وتقديم المساعدة الفنية والمادية للجمعية في مبادرات تتعلق بالحماية الاجتماعية وتدريب القوى العاملة الوطنية وتعزيزها.