جمعية المصارف: إقفال المصارف غداً السبت للتعقيم من فيروس كورونا”

صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان البيان الآتي: “تزايدت الاصابات بوباء كورونا “Corona ” في خلال الاسبوع الحالي بكثرة بين مختلف أوساط الشعب اللبناني بالرغم من إرشادات وزارة الصحة بضرورة تقيد المواطنين بالتدابير الاحترازية تفاديا لانتشار الوباء.

إن مجلس الاتحاد، من منطلق حرصه على تأمين بيئة عمل سليمة في القطاع المصرفي، يدعو كل الزملاء في المصارف الى عدم الحضور الى مراكز عملهم يوم السبت في 14 آذار 2020 كخطوة أولى في سياق التدابير الواجب اتخاذها في القطاع المصرفي لحماية المستخدمين والعملاء من هذا الوباء المعدي.

في المقابل، يتمنى مجلس الاتحاد على إدارات المصارف التي لم تبادر بعد الى تعقيم مراكزها الرئيسية وفروعها، القيام بعملية التعقيم هذه يومي السبت والأحد في 14 و15 آذار 2020 وبصورة دورية ومستمرة، كما يدعو إدارات المصارف كافة الى تأمين كل المستلزمات المطلوبة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في جميع المراكز والفروع لحماية الزملاء المستخدمين الذين سيعاودون العمل صباح الاثنين في 16 آذار 2020 بحيث تتأمن أيضا سلامة العملاء التي نحرص عليها جميعا لدى زيارتهم المصارف.