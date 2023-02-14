جمعية المصارف: الإضراب على حاله حتى إشعار آخر

أعلنت جمعية المصارف، في بيان، أنّ “أخبارًا مغلوطة تسري عن فكّ إضراب المصارف يوم غد”.

الجمعية أكدت أنّ “الإضراب على حاله حتى إشعار آخر، وأنّ مواقف جمعية المصارف تصدر ببيانات واضحة، فالرجاء الركون إليها دون أي مصادر أخرى”.

كانت جمعية المصارف قد أعلنت إضرابًا مفتوحًا، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية، وطالبت باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحلّ أزمة مالية خانقة في البلاد.

وقالت الجمعية في بيان إن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة “الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين”.