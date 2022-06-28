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جمعية المصارف تؤكد وحدتها واستمرارها تحقيقاً لأهدافها

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يونيو - 2022 12:25 مساءً
جمعية المصارف

جمعية المصارف

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اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أمس بكامل أعضائه، وأكد بداية على “وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها” بحسب بيان الجمعية.

كما كرّر مجلس الإدارة موقفه السابق “لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها”.

ورأى أن “توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى. إن الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها، وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسّن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم في حل أزمة المودعين ويصب في الخير العام وتكون خطوة واقعية وبنّاءة في مسار الإصلاح”.

    المصدر :
  • المركزية

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