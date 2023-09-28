جمعية المصارف تستنكر الاتهامات بحق "فرنسبنك"

استنكرت جمعية مصارف لبنان في بيان، “الاتهامات التي قامت بها محطة الـ MTV وتناولت تحويلات قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة “فرنسبنك” بعد اندلاع الأزمة المالية، كما واستعمالها لتعابير مرفوضة تخرج عن أصول التخاطب الإعلامي”.

وأضافت الجمعية في بيانها: “يهمّ الجمعية في هذا الإطار أن تُذكِّر بأن لائحة بتحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمَت إلى الهيئات القضائية الرسمية كما وإلى هيئة التحقيق الخاصة، وهي لديها الكلمة الفصل في هذا الموضوع بعيداً عن التحليلات الإعلامية. كما تؤكد المصارف والقيّمون عليها أنها وأنهم جميعاً تحت القانون وبتصرّف القضاء إجلاءً للحقيقة. فاقتضى التوضيح”.