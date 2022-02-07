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جمعية المصارف توضح: ما جاء في "رويترز" اجتزاء من نص ردّ

7 - فبراير - 2022
جمعية المصارف

جمعية المصارف

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أوضح رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن ما جاء عبر وكالة “رويترز” شكل اجتزاء من نص ردّ أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأوّل عدم اضطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.

اما الرفض الذي تناولته “رويترز” فكان في معرض الافتراض حول ما سُرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين.

وتمت الاشارة بوضوح ايضا أن ما سرب ان كان صحيحا وكرد افتراضي لا يشكل حلا للازمة الاقتصادية المتسارعة.

تجدون مرفقاً النص الكامل الذي أُرسل الى وكالة “رويترز” رداً على اسئلتها وقد تم تبليغ الوكالة بتصحيح الخطأ.

وتتمنى جمعية مصارف لبنان من كل وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل المعلومات خاصة خلال المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.

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