جمعية المصارف: عدم متابعة المفاوضات من قبل الجمعية احتمال وارد

أوضحت مديرية الإعلام في جمعية مصارف لبنان أنها “لم تصدر اليوم أي بيان أو تصريح رسمي ينفي الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام حول اتجاه الجمعية الى الإنسحاب من المفاوضات الجارية مع وزارة المالية والإستشاري لازارد”.

وصرحت الجمعية، في بيان، عبرت فيه عن أسفها واستهجانها لكون الأجواء التي سادت اجتماع اليوم في وزارة المالية قد أعادت الأمور الى نقطة الصفر مضيفة أنها لا تشجّع على المضي قدماً نحو تفاهم الأطراف المعنيّة على تصوّر موحّد وناجع للمخارج الممكنة من الأزمة الراهنة. وبناء عليه، فإن عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية المصارف احتمال وارد”.