جمعية المصارف في السراي لمتابعة خطة التعافي

التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي. وأكد الوفد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الازمة الراهنة المستمرة منذ اكثر من سنتين خاصة وان المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين.

صفير وخلال لقائه ميقاتي اكد على ضرورة حماية حقوق المودعين خاصة بظل انيهار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية.

واعاد صفير التأكيد على اهمية اقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودعين.

ميقاتي من جهته تعهد بالاسراع باقرار قانون الكابيتال كنترول بعد الاتفاق مع المرجعيات الاخرى.

مصرفيا، شدد صفير على ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيدا لمعالجتها. فالقطاع المصرفي الاكثر تضررا من الازمة، لا يزال اسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الازمة.

ولاعادة النبض الى الاقتصاد الوطني، اطلع صفير الرئيس ميقاتي ان المصارف مستعدة لاعادة التسليف للقطاع الخاص اذا ما واكبها قانون يلحظ ضمان اعادة التسليفات بحسب عملة القرض.

ميقاتي وفي ختام اللقاء، اكد لوفد الجمعية على ان اي حل شامل للازمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان حيث سيؤخذ بالاعتبار اهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ اولا على الاموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد.