الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
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جمعية المصارف: نشدّ على يد منصوري ونضع نفسنا بتصرفه لتحقيق الحلول العادلة

منذ 43 دقيقة
جمعية المصارف

جمعية المصارف

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أثنت جمعية مصارف لبنان على تطلعات حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، مؤكدة أنها تشدّ على يده وتضع نفسها بتصرفه بهدف التوصل إلى تحقيق الحلول العادلة والناجعة التي تخرج الوطن بأسرع وقت ممكن من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها.

وذلك جاء في بيان لجمعية المصارف بعد اجتماع عرضت في مطلعه نتائج لقاء الجمعية نهار الثلثاء تاريخ 8/8/2023 بمنصوري.

وأبدى جمعية نصارف لبنان ارتياحها الكامل تجاه العزم الذي وجدته لدى منصوري بالتقيّد الكامل بالقوانين المرعية الإجراء، لا سيما لجهة موضوع إقراض الدولة اللبنانية أو لجهة عدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية للمصارف لديه والتي تعود بالنتيجة للمودعين، مثلها مثل سائر ودائع المصارف في مصرف لبنان.

ورحّبت بحرص منصوري على الدفع قدماً باتجاه إقرار القوانين اللازمة لحلّ الأزمة المصرفية النظامية وفي طليعتها قانوني الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف.

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