جمعية المعتقلين في السجون السورية: حكومة لاوطنية تعمل لصالح "مجرم حرب"

حمّلت جمعية المعتقلين والمخفيين قسرًا في السجون السورية، “رئيس مجلس الوزراء والمجلس مجتمعًا بمن فيهم هذا اللاوطني وزير الخارجية كامل المسؤولية من جراء إعلانه امتناع لبنان الرسمي عن التصويت لصالح المعتقلين والمخفيين قسرًا من اللبنانيين والسوريين في السجون السورية”.

وقالت الجمعية في بيان: “أفلا يخجل ممّا سيقوله التاريخ عنه وعن هذه الحكومة اللاوطنية التي تعمل لصالح قاتل ومجرم حرب وسفاح لعنه الله لعنة أبدية. نحن جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ندين هذا الموقف الشنيع بحق رفاقنا الـ622 المعتقلين قسرًا في سجون الأسد وسنبقى مع من يساعدنا ويساندنا الدرع المنيع في وجه هذه الحكومة الفاسدة حتى تحرير رفاقنا الأحياء واستلام رفات من توفوا منهم، وإنّنا في المناسبة وتبعًا للموقف الأرعن واللامسؤول لوزير تبرّأ من مسؤولياته ودوره وصلاحياته وحسه الوطني، فإنّنا ندعوه للاستقالة فورًا من منصبه والاعتذار أولًا من ذوي المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الأسد وثانيًا من كافة اللبنانيين لما يعانون من تنصيب أزلام بعض السياسيين الذين تبوأوا مناصبهم على غفلة من هذا الزمن الرديء”.