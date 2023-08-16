الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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جمعية المودعين تحذر.. غداً يوم مفصلي!

منذ 45 دقيقة
من امام احد المصارف

من امام احد المصارف

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أعلنت جمعية المودعين على حسابها عبر منصة “اكس” أنّ “غداً الخميس يوم مفصلي في قضية المودعين”.

وأضفت، “إذا تم التصديق في الجلسة العامة على مشروع قانون الكابيتال كونترول، العوض بسلامتنا جميعاً”.

وتابعت، “سيصبح قانوناً ومن الصعب إلغائه حتى ولو تم الطعن به لاحقاً”.

وأكملت، “بنود مشروع القانون كلها جائرة وظالمة للمودعين وهي لحماية المصارف من الدعاوى ضدها”.

ولفتت جمعية المودعين إلى أنّ “أي إسكات المودعين والتحكم بمصير ودائعهم عبر “لجنة” أُعطيت كافة الصلاحيات لتقرر كما يحلو لها وتبت بكافة الأمور المتعلقة بالودائع”.

وأردفت، “الموضوع بأيديكم يا مودعين إما النزول غداً على الأرض باعدادٍٍ كبيرة لإيصال صوتكم ومنع تمرير الكابيتال كونترول”.

وختمت، “وإما الرضوخ والقبول بسرقة ودائعكم للأبد ولن يحق لكم الإعتراض لاحقاً”.

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