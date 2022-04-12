جمعية المودعين تحذّر من إقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية

عقدت جمعية المودعين ورابطة المودعين مؤتمرا صحافيا مشتركا اليوم، في قاعة نادي الصحافة، بحضور عدد من الاقتصاديين والمحامين والمودعين.

وتحدث رئيس الجمعية حسن مغنية فحذر من “مغبة إقدام السلطة السياسية على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، والذي يعتبر صك براءة للمصارف والمركزي”، وقال: “لا يمكن إقرار قانون كهذا من دون تحديد المسؤوليات وتوحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف”.

وحذر “السلطة السياسية من الإقدام على ذبح المودعين”، وقال: “عندها سنكون أمام مئات من عبد الله الساعي في المصارف”.

ودعا “المودعين إلى النزول قريبا إلى الشارع وإعلان الإضراب الاسبوع المقبل من قبل نقابات المهن الحرة”.

كما تحدث عن رابطة المودعين المحاميان ديالا شحادة ورفيق غريزي، فحذرا من “إقرار قانون جائر كهذا، والذي ستتم محاربته بشتى الوسائل”.