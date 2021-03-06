الأربعاء 6 ذو القعدة 1442 ﻫ - 16 يونيو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جمعية المودعين ترد: اتهامنا بالمشبوهين مردود

6 - مارس - 2021
الدولار

العثور على مبلغ مالي - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أكدت جمعية المودعين في بيان، ردا على ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الجمعية تدافع عن حق كل مواطن مودع في المصارف اللبنانية، مهما كان انتماؤه السياسي أو معتقده الطائفي، ولدينا خامة من الكفايات الاقتصادية والقانونية التي ترسم وتحدد سياسة الجمعية وأهدافها وتقدم الحلول التي تحفظ حقوق المودعين المنتسبين إليها”.

وقالت: “تحمل الجمعية كل الطبقة السياسية والمصرف المركزي والمصارف مجتمعين مسؤولية الأزمة، وهذا ما قلناه عبر قنوات ومواقع عديدة سابقا، وكان حري بمسؤولي المواقع مراجعة أرشيفهم قبل سوق الاتهامات الكاذبة والتصويب على كل من استفاد من قروض مدعومة بملايين الدولارات عن غير وجه حق من سياسيين وغيرهم على ظهر الشعب. واتهامنا بالمشبوهين مردود لمن أورد البيان، فنحن لبنانيون لم ولن نساق في السياسة مع من نتهمه يوميا بذبحنا وسرقتنا، وإن كان لدى أي كان دليل على أننا مشبوهون، فليقدمه”.

وختمت: “تحتفظ الجمعية بحق مقاضاة تلك الوسائل أمام محكمة المطبوعات، إن لم تشطب الفقرة المسيئة إلينا وتعتذر من الجمعية والمودعين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

فادي كرم
فادي كرم: العهد أسقط كل التفاهمات باستثناء تفاهمه مع الدويلة الفارسية المسلحة
رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، ​جورج فياض
جورج فياض: في حال رفع الدعم سيصل سعر تنكة البنزين الى 175 الف أو 200 الف ليرة
الأزمة الاقتصادية في لبنان في ازدياد
لبنان يحتل المرتبة الأولى عربياً.. لكن هل تعلمون في ماذا؟!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حزب الله
“الاتحاد الأوروبي” يوصي باعلان “حزب الله” بجناحيه السياسي والعسكري “منظمة إرهابية”
ريجيم
الريجيم الفرنسي السريع.. لخسارة 15 كيلوغراماً خلال أسبوعين
تلف حليب أطفال منتهي الصلاحية
بالصور – في “عز الأزمة”.. تلف 20 طن حليب أطفال منتهي الصلاحية