الخميس 15 شوال 1442 ﻫ - 27 مايو 2021 |
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جمعية المودعين رداً على “المركزي”: حذار من المساس بالاحتياط

منذ 37 دقيقة
شارع المصارف

شارع المصارف

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ردت جمعية المودعين على بيان مصرف لبنان الذي أعلن فيه “عدم قدرته على استمرار دعم الدواء الا عبر المساس بالاحتياط الالزامي، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي”.

وأشارت في بيان، الى أن “اللبنانيين عاشوا ثلاثة عقود من الزمن منعمين بساسة الدعم حيث كان يذهب الدعم على الهدر والفساد واستجمام البعض حيث كونوا ثروات طائلة من هذه السياسات والتي كانت تغذى جميعها من تعب وكد وجهد المودعين خارج لبنان، لذا فإن المجلس المركزي وحاكم مصرف لبنان مطالبون بالتوقف عن هذه السياسات وعدم مراعاة اي وزارة او تجمع يطالب بقضم ما تبقى من الاحتياط الالزامي والذي هو باعتراف الجميع ملك للمودعين، وعلى السلطات السياسية ايجاد بدائل وحلول يكون اولها تشكيل حكومة منتجة تضع خطة للخروج من هذه الازمة”.

وحذرت “مصرف لبنان من مغامرة غير محسوبة والاذعان لأي ضغط سياسي والاقدام على المساس بالاحتياط”، طالبته بـ”البدء بتحرير هذه الودائع لاصحابها فورا ودون مواربة”، معلنة أنها “بدأت منذ فترة بتحضير ملف للحجز على كامل هذا الاحتياط تأمينا لحقوق المودعين”.

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