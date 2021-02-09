السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جمعية تجار الشوف: لتقليص فترة الإقفال حفاظاً على المؤسسات

9 - فبراير - 2021
جمعية تجار الشوف

جمعية تجار الشوف

A A A
طباعة المقال

استنكرت جمعية تجار الشوف ما وصفته بـ “الإنتقائية غير المبررة بشأن مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق”، وقالت في بيان:

“بناء على توصية لجنة كورونا وقرار المجلس الأعلى للدفاع بشأن تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، تؤكد جمعية تجار الشوف ولجنة تجار بقعاتا السمقانية استنكارها للانتقائية غير المبررة وغير المدروسة في فتح المحال والمؤسسات التجارية. وتؤكد الجمعية حق المؤسسات التجارية كافة في فتح ابوابها ولو بشكل جزئي ومدروس والإلتزام التام بالتدابير الوقائية المعمول بها، وذلك حفاظا على استمرارية وبقاء هذه المؤسسات والعاملين فيها.

بناء عليه تدعوكم جمعية تجار الشوف الى إعادة النظر في قرار الإقفال وتقليص الفترة الزمنية المشار إليها وذلك حفاظا على هذه المؤسسات وصونا للحد الأدنى من الاقتصاد اللبناني الذي اصبح على حافة الإنهيار التام.”

    المزيد من أخبار لبنان

    تدابير سير
    تدابير سير غدا في هذه المناطق بمناسبة “رالي الربيع الـ 37”
    الاساتذة المتعاقدون
    حراك المتعاقدين يحذّر: لدفع متوجبات المشاركين في الانتخابات.. وإلا!
    اطلاق نار
    أطلقا النار على ملحمة وحاولا قتل صاحبها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!