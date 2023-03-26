جمعية تجار جونية لميقاتي: تراجع!

أصدرت جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح بياناً اعتبرت فيه اعلان حكومة تصريف الأعمال تأجيل تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي الذي كان من المفترض بدء اعتماده ليل ٢٥-٢٦ آذار الجاري، سابقة غير مألوفة واجراء ليس في مكانه على الإطلاق، “كون هذا القرار جاء من دون التشاور أقله مع القطاعات الانتاجية المرتبطة اجنداتها بمواعيد محددة مسبقة، ومن دون أي اعتبار للمعايير الدولية والخسائر التي سوف تترتب على القطاع التجاري في الداخل والخارج ، فضلاً عن أنه أحدث بلبلة بين المواطنين”.

وطالبت الجمعية “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالرجوع عن هذا القرار وإعادة العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من ليل ٢٥ – ٢٦ اذار على أن يتخذ المبادرة من أجل إعادة الامور الى نصابها”.