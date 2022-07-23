جمعية تجار جونية: نقف خلف سيد بكركي وندعم مواقفه كاملة

أصدرت جمعية تجار جونيه – كسروان والفتوح بياناً اليوم أعلنت فيه “استنكارها الشديد لتوقيف المطران يوسف الحاج والتحقيق معه لساعات طويلة”.

واعتبرت الجمعية في بيانها أنّ “هذا العمل هو مدان ويمس بصميم الكنيسة المارونية ودورها الرائد على المستوى الرعوي والإنساني سيما وانه يعود للبنانيين المقهورين المعذبين الذين خذلتهم دولتهم واذلتهم وسرقت أموالهم وجعلتهم يتسولون لقمة الخبز.

وأعلنت الجمعية “وقوفها خلف سيد بكركي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ودعم مواقفه كاملة التي تحفظ كرامة بكركي وكرامة الكنيسة المارونية والمطران يوسف الحاج وكرامة كل لبنان وكل لبناني”.

وطالبت الجمعية في بيانها “ضرورة إبعاد السياسة والتدخل السياسي على القضاء وعلى الأجهزة الأمنية”، وان لا يكون صيف وشتاء على سقف واحد.

وأكدت أنّ “لبنان لا يمكن أن يقوم وأن يعود إلى النهوض وإلى دوره الريادي من دون أن يلتزم كل طرف أو كل جهاز أو كل مؤسسة دورها وعملها كاملاً بكل حيادية وبكل إخلاص للبنان”.