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جمعية عمومية لنقابة الصحافة في هذا التاريخ

منذ 8 دقائق
نقابة الصحافة

نقابة الصحافة

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دعت نقابة الصحافة الى عقد جمعيتها العمومية في دورتها السنوية العادية، “عملا بالمادتين 80 و83 من قانون المطبوعات والمادتين 16 و24 من النظام الداخلي للنقابة، في مقرها الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 للفئة السياسية، والساعة الثانية عشرة في اليوم نفسه للفئة غير السياسية”.

وأعلنت أنه “اذا لم يكتمل النصاب القانوني في حضور اكثر من نصف الاعضاء، يؤجل انعقاد الجمعية العمومية اسبوعاً لتنعقد يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 تشرين الثاني 2020، الساعة الحادية عشرة للفئة السياسية والساعة الثانية عشرة في اليوم نفسه للفئة غير السياسية. ويكون النصاب قانونيا في كل من هاتين الجلستين بمن حضر من الاعضاء”.

وأوضحت أن على جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية: “الاطلاع على تقرير مجلس النقابة عن اعمال النقابة للعام المنصرم، الاطلاع على تقريري مفوض المراقبة عن حسابات النقابة وصندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين للسنة المالية 2018 – 2019 والسنة المالية 2019 – 2020 ، المصادقة على الميزانية العمومية لكل من “النقابة” و”الصندوق” موقوفة بتاريخ 31/10/2019 والميزانية الموقوفة بتاريخ 31/10/2020 وإبراء ذمة مجلس النقابة عنها”.

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