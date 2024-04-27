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جمعية "قل لا للعنف" تقدم مساعدات لعائلات نازحة مقيمة في صيدا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2024 11:04 صباحًا
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قدمت جمعية “قل لا للعنف”، في إطار جهودها المستمرة لتلبية حاجات النازحين اللبنانيين من المناطق الجنوبية المتضررة، أدوية مزمنة ومواد غذائية لعائلات نازحة مقيمة في مدينة صيدا.

وقالت ممثلة الجمعية الاعلامية سيما البزري: “تأتي هذه المساعدات، في إطار التزام الجمعية دعم النازحين الجنوبيين اللبنانيين وتوفير الدواء والغذاء واحتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمرون فيها. وتعكس هذه الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الانسانية التزامًا حقيقيًا من الجمعية بتقديم الرعاية والدعم اللازم للفئات المتضررة “.

ولفتت البزري إلى أن “الجمعية مستمرة في توفير المساعدات الطبية والاغاثية للنازحين الجنوبيين اللبنانيين المقيمين في مدينة صيدا وتدعو الجميع إلى التضامن والتكافل والدعم لضمان تقديم الرعاية الكاملة لهم في هذه فترة الصعبة الذي يتعرض جنوب لبنان لعدوان إسرائيلي منذ ستة اشهر”.

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