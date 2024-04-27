جمعية "كشاف البيئة" استنكرت الاستمرار في قطع الأشجار في عكار العتيقة

استنكرت “جمعية كشاف البيئة” في بيان، “المجزرة البيئية المستمرة في حق الثروة الحرجية في لبنان، حيث تم توثيق عمليات قطع جديدة لمئات الأشجار المعمرة ضمن درب الجبل اللبناني، حي الزواريب والطويلة في بلدة عكار العتيقة شمال لبنان”.

وأعلن المفوض العام للجمعية زياد عجاج، أن “مجزرة جديدة تضاف الى ما سبقها من مجازر ومآس في حق ما تبقى من اخضر لبنان. لقد تم قطع العديد من أشجار الشوح و اللزاب النادرة، وهذه الأشجار معرضة للزوال في حال استمر هذا الواقع المرير والمؤلم في استباحة شبه شاملة وكاملة لثروة وطنية”.

أضاف: “يبدو أن الاستغلال والاعتداء اللذين يمارسهما الإنسان تجاه البيئة ومواردها الطبيعية وصلا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، ولم يعد من المقبول ان تترك هكذا جرائم دون عقاب”.

وختم مناشدا وزارتي الزراعة والبيئة والمدعي العام البيئي والمهتمين بالشأن البيئي “التحرك لوضع حد لهذا الاستهتار واللامبالاة والتسيب وعدم المسؤولية للحفاظ على ما تبقى من ثروة لبنان الحرجية”.