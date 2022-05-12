جمعية “لادي” تكشف عدد من المخالفات في انتخابات موظفي الأقلام.. بالفيديو

نشرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” عبر حسابها على “تويتر” المخالفات التي سجّلتها خلال أوّل 3 ساعات من فتح صناديق الاقتراع لموظفي الأقلام.

وأعلنت عن خرقٍ للصمت الانتخابي وضغط على الناخبين تمثّل بحضور مرشّح من عكار إلى داخل قلم اقتراع وطلبه من الناخبين الاقتراع ضدّ “المنظومة”.

كما سجّلت مخالفة في الغرفة رقم 3 في حلبا عكار، إذ لم يتمّ إحصاء عدد الناخبين وأوراق الاقتراع والظروف.

ورصدت “لادي” في معظم مراكز الاقتراع بأنّ هيئة القلم عمدت إلى إزالة الرقم التسلسلي عن قسائم الاقتراع الرسميّة، ممّا يُعرّض سريّة الاقتراع للخرق، وعليه تمّ التواصل مع وزارة الداخليّة والطلب إليها إصدار تعميم في هذا الصدد.

ولفتت إلى وجود معازل في بعض المراكز لا تضمن سرية الاقتراع، وأفادت أنّه تّم التواصل مع وزارة الداخلية لمعالجة الأمر.

وذكرت أنّ هناك لغطاً حول تشكيل هيئة القلم في العديد من الأقضية، وخلال مشاهدات “لادي”، تبيّن لها عدم إلمام عدد من الناخبين بآلية الاقتراع و “هذا مؤشّر خطير كونهم موظفي هيئات قلم يوم الانتخابات في 15 أيار”.

كما سجلت “لادي” حصول إشكال في القلم رقم 16 في النبطية بسبب إدخال بعض الناخبين بالواسطة، ما أدى إلى تلاسن.

كما نشرت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” فيديو عبر “تويتر”، لاشكال وقع في مركز سراي الهرمل، قلم رقم 5، بين ناخبين، وذلك بسبب أحقية الدخول.

ولفتت أيضاً الى ان عملية الاقتراع توقفت في قلم قرى صيدا لأربع دقائق بسبب تلاسن بين رئيسة القلم ومصور قناة “ان بي أن” على خلفية طلبه من ناخبة النظر إلى الكاميرا خلال التصويت.

الى ذلك، نشرت “لادي” عبر حسابها على “تويتر” فيديو يظهر إشكالا في القلم رقم 41 في سراي بيت الدين بين الناخبين والقوى الأمنية.

وقال الامين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات روني الأسعد: “رصدنا مرشّحاً في عكار يقوم بالترويج لنفسه داخل قلم اقتراع وبعض الأوراق تمّ تمزيقها ممّا أتاح للمندوبين رؤية الرقم السرّي”.

أضاف: “لا إلمام بالعملية الانتخابية لدى عدد كبير من الموظّفين المقترعين الذين سيتسلّمون رئاسة الأقلام يوم الأحد”.

الى ذلك أفادت “الجديد” عن انقطاع التيار الكهربائي في سراي بنت جبيل لمدة خمس دقائق خلال عملية اقتراع الموظفين في المرحلة الثالثة للانتخابات النيابية.