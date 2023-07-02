جمعية مزارعي الزيتون في الكورة: لوضع حدّ لحرائق كفرحزير المفتعلة

دعت “جمعية مزارعي الزيتون في الكورة” في بيان، قاضي التحقيق في لبنان الشمالي إلى وضع يده على ملف حرائق كفرحزير “الكارثية المفتعلة التي سبق أن أدت إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإحراق سيارة الإطفاء وإلى القضاء على مئات آلاف أشجار الزيتون والأشجار الحرجية والمثمرة”.

وأضاف: “تجددت يومي السبت والإثنين الماضيين الحرائق في مكان واحد لتقضي على عدد كبير من أشجار الزيتون والإجاص واللوز على مساحة عشرات آلاف الأمتار، في محلة عين مسخريا منطقة كفرحزير العقارية في أحد أملاك الأديب يعقوب وهبه الذي سبق أن استهدفته عدة سرقات متكررة طالت عمارته المجاورة وبستانه وبيتا آخر، ورغم التحقيقات العديدة بقي الفاعل مجهولا مما جعل المعتدون يوغلون ويتمادون في إجرامهم الذي بدا جليا في الحرائق الأخيرة”.

وختم البيان: “إننا ندعو إلى التحقيق مع المشبوهين والمستفيدين من الحرائق والتشدد في معاقبتهم من أجل ايقاف مسلسل الجرائم البيئية والإعتداء على ممتلكات الناس”.