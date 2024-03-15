جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: كفالة المصنّع هي الضمانة الوحيدة للمستهلك

بمناسبة اليوم العالميّ لحقوق المستهلك، تذكّر جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان – AIA المستهلكين اللبنانيين بضرورة التأكّد من وجود كفالة المصنّع عند كلّ عمليّة شراء. وهذا الأمر ضروريّ جدّا للحفاظ على حقوق المستهلك وسلامته واستثماره، وهو لا ينطبق فقط على السيّارات، انّما على كلّ سلعة مشتراة.

في هذا الاطار، تهيب الجمعيّة بالمستهلك اللبناني عدم شراء ايّ سلعة الا بعد التأكد من المصدر، ومن وجود ضمانة المصنّع وكفالة ما بعد البيع عبر المستوردين المعتمدين.

كما تطالب الجمعيّة الدولة اللبنانيّة والإدارات المعنيّة بحماية حقوق المستهلك اللبنانيّ عبر تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، لا سيّما قانون المنافسة الذي يَفرض على المستوردين تأمين كافّة الضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدّد من قبل مصنّع السّلعة، اضافة الى انشاء الهيئة الوطنية للمنافسة، وهي الجهة المناط بها مراقبة التنافس الحرّ تنفيذا لاحكام قانون المنافسة.

وجمعيّة AIA تضمّ الممثّلين المعتمدين لجميع صانعي المركبات العالميين في لبنان. وهي تعمل بمسؤولية منذ العام ١٩٢٣، بهدف تنظيم سوق المركبات الجديدة واستيرادها إلى لبنان، واضعةً خبرات شركاتها الأعضاء في خدمة المستهلك، لتأمين حمايته وسلامته كما ولتطوير القطاع.