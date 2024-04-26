جمعية AIA: كفالة المصنّع هي ضمانة المستهلك الوحيدة للسيارات

ذكّرت جمعية AIA، الّتي تضمّ الممثلين المعتمدين في لبنان لجميع صانعي المركبات في العالم، “المستهلك اللبناني بضرورة التّأكّد من الحصول على كفالة الشركة المصنّعة والصّالحة في لبنان قبل شراء اي سّيارة جديدة، ومنها الكهربائية والهجينة”.

أضافت في بيان: “فعند شراء هذه السيارات الجديدة دون المرور بالوكيل او ممثل المصنّع، يكون المستهلك قد وضع سلامته واستثماره معا في دائرة الخطر. والكفالة الّتي يعد بها بعض البائعين والمعارض المستهلكين هي كفالة شخصيّة لا قيمة لها، اذ أنها غير صادرة عن المصنّع ولا تلزمه، كما أنّها لا تؤمّن التحديث المنتظم والدوري لنظام المركبة، ولا قطع الغيار الأصلية، وتفتقر إلى الصيانة المحترفة والمدرّبة. في السياق نفسه، تشير الجمعيّة إلى انّ كفالة المصنّع محصورة بمنطقة جغرافية او دول محدّدة، وهي ليست قابلة للتوسّع إلى دول أخرى”.

وختم البيان: “تؤكّد الجمعية انّ السيارات المباعة من قبل ممثلي المصانع العالمية في لبنان وحدها تحظى وحدها بالكفالة الموثوقة، وتضمن الحصول على قطع تبديل أصلية، لا سيّما بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة. وهي وحدها تخضع للصيانة الدورية من قبل مهندسين واخصائيين مؤهلين، وتشملها حملات الاستدعاءات RECALL CAMPAIGN واجراءات الرقابة المستمرّة على الأنظمة الالكترونية وبرمجتها”.