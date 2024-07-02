جمعية Rebirth Beirut تستضيف معرض شكرالله فتوح الفردي

علنت جمعية Rebirth Beirut عن إقامة المعرض الفردي الجديد للفنان شكرالله فتوح تحت عنوان “Unstoppable Women”، والذي سيُفتتح في 3 تموز 2024 من الساعة 6:00 مساءً إلى 9:00 مساءً. المعرض، الذي يُعد جزءًا من Beirut Art Days، يقدم فرصة فريدة للتفاعل مع الفنان وأعماله التي تحتفي بدور المرأة في المجتمع.

وأفادت جمعية Rebirth Beirut في بيان لها أنها ستقيم معرضًا فرديًا جديدًا للفنان شكرالله فتوح بعنوان “Unstoppable Women” في 3 تموز 2024. سيفتح المعرض أبوابه من الساعة 6:00 مساءً إلى 9:00 مساءً، ويتضمن جلسة رسم مباشرة للفنان من الساعة 7:00 مساءً إلى 7:30 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم لقاء مع الفنان في 6 تموز من الساعة 5:00 مساءً حتى 6:00 مساءً، مما يتيح للزوار فرصة المشاركة في محادثات فردية مع فتوح.

سيستمر المعرض حتى يوم السبت 20 تموز من الساعة 3:00 عصراً حتى 7:00 مساءً يومياً ما عدا أيام الأحد. يُعتبر هذا الحدث جزءًا من فعاليات Beirut Art Days، مما يعزز دوره في إثراء المشهد الفني في بيروت.

جدير بالذكر أن أعمال فتوح الفنية ظهرت في أكثر من مائة معرض وطني ودولي، وقد حصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة من متحف طوكيو متروبوليتان عن معرضه في اليابان عام 2023. وأوضح فتوح أن اختياره لعنوان “امرأة لا يمكن إيقافها” يأتي لتسليط الضوء على نشاط المرأة في المجتمع ودورها الحيوي، مُشبّهًا ذلك بجمال الفن وحركاته. المرأة، بحسب فتوح، هي جوهر هذا المعرض ومصدر الإلهام لكل قطعة فنية.

من جانبه، أعرب مؤسس ورئيس جمعية Rebirth Beirut، كابي فرنيني، عن امتنانه واعتزازه باستضافة معرض ناجح آخر، ودعا جميع محبي الفن للحضور والاستمتاع بجمال القطع الفنية المعروضة. يُقام المعرض في مقر الجمعية في الجميزة، وسيدعم جزء من عائداته مبادرات الجمعية التي تشمل مشاريع البنية التحتية، مثل إعادة تأهيل إشارات المرور وإنارة الشوارع، لخدمة العاصمة الجميلة بيروت.