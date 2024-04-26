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جمعية "Rebirth Beirut" تعلن عن إعادة ترميم إشارات المرور في العاصمة

منذ 40 دقيقة
أثناء أعمال الصيانة

أثناء أعمال الصيانة

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أعلنت جمعية Rebirth Beirut في بيان، “إلحاقا لبيانها السابق عن تحطيم إشارات المرور عند تقاطع المرفأ وتقاطع برج الغزال – منطقة الرينغ، قرارها المباشرة بإعادة الترميم وإصلاح الإشارة المذكورة عند تقاطع الرينغ، بدعم أصدقاء الجمعية وأعضاء مجلس الأمناء فيها”.

وقال رئيس الجمعية كابي فرنيني: “باشرنا عملية الإصلاح لأننا لن نقبل بتدمير ما قمنا به منذ سنتين إلى اليوم في العاصمة، وإن شاء الله وبدعم من أصدقاء الجمعية والأعضاء سنعيد كل شيء أفضل مما كان”.

وشكر “كل من سعى إلى متابعة الموضوع والقوى الأمنية ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود للقيام بواجباتهم حيال هذا الملف، إذ تم الكشف عن هوية المرتكبين”.

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