جمعيّة أجيالنا تعيد تفعيل عيادتها المتنقّلة

استأنفت جمعية “أجيالنا” مشروعها الطبي من خلال إعادة تفعيل عيادتها المتنقلة بهدف الاهتمام بالسكان في المناطق اللبنانية النائية.

عـدّة عيادات متخصصة في حافلة واحدة متنقلة لفحص ومعالجة أمراض الحساسيّة والربو والسكري وأمراض الضغط والأمراض الجلدية والأمراض المعدية، يشرف عليها فريق متخصّص مؤلّف من طبيبين وممرضة مجازة حيث يتم فحص المريض وإعطاءه مجانًّا الدواء المناسب. وفي حال حاجة المريض الى فحوصات مخبريّة أو إشعاعيّة، يقوم الطبيب المختصّ باعطائه الوصفة الطبية اللازمة لاجراء الفحوصات في إحدى مستشفيات أو مختبرات المناطق المجاورة والتي اتّفقت أجيالنا معها مسبقًا لإجراء جميع تلك الفحوصات أيضا بشكل مجانيّ.

تتوجّه عيادة أجيالنا المتنقلة وفق جدول محدّد يوم الاثنين والثلاثاء والجمعة: ثلاثة أيّام في الأسبوع، الى قضاء عكار وقضاء الضنية في الشمال اللبناني حيث تستقبل المرضى المستفيدين من خدماتها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة من بعد الظهر.

على مدى ستّة أشهر، سوف تقوم أجيالنا بواسطة عيادتها المتنقلة بزيارة 60 قرية، 31 منها في عكار و 29 منها في الضنية لتقديم الاستشارات الطبية المجانية.