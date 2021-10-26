الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جمعيّة أجيالنا تعيد تفعيل عيادتها المتنقّلة

26 - أكتوبر - 2021

عيادة اجيالنا المتنقلة

A A A
طباعة المقال

استأنفت جمعية “أجيالنا” مشروعها الطبي من خلال إعادة تفعيل عيادتها المتنقلة بهدف الاهتمام بالسكان في المناطق اللبنانية النائية.

عـدّة عيادات متخصصة في حافلة واحدة متنقلة لفحص ومعالجة أمراض الحساسيّة والربو والسكري وأمراض الضغط والأمراض الجلدية والأمراض المعدية، يشرف عليها فريق متخصّص مؤلّف من طبيبين وممرضة مجازة حيث يتم فحص المريض وإعطاءه مجانًّا الدواء المناسب. وفي حال حاجة المريض الى فحوصات مخبريّة أو إشعاعيّة، يقوم الطبيب المختصّ باعطائه الوصفة الطبية اللازمة لاجراء الفحوصات في إحدى مستشفيات أو مختبرات المناطق المجاورة والتي اتّفقت أجيالنا معها مسبقًا لإجراء جميع تلك الفحوصات أيضا بشكل مجانيّ.

تتوجّه عيادة أجيالنا المتنقلة وفق جدول محدّد يوم الاثنين والثلاثاء والجمعة: ثلاثة أيّام في الأسبوع، الى قضاء عكار وقضاء الضنية في الشمال اللبناني حيث تستقبل المرضى المستفيدين من خدماتها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة من بعد الظهر.

على مدى ستّة أشهر، سوف تقوم أجيالنا بواسطة عيادتها المتنقلة بزيارة 60 قرية، 31 منها في عكار و 29 منها في الضنية لتقديم الاستشارات الطبية المجانية.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    نفايات - تعبيرية
    تكدس أكوام من النفايات.. والأهالي يناشدون
    النائب جبران باسيل
    باسيل: منع التهريب أحد شروط قيام الدولة
    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    بالصورة: هبة غادرت.. هل من يعرف عنها شيئا؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!