جمعيّة AIA: نناشد هيئة إدارة السير تأمين دفاتر السيارات واللوحات وتجديد رخص السوق

صدر عن جمعية AIA البيان التالي:

“تثني جمعية AIA، التي تضم الممثلين المعتمدين في لبنان لجميع صانعي المركبات العالميين، على عمل المسؤولين في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات لتأمينهم يومين أسبوعيّا لتسجيل السيارات الجديدة، مما ساهم بإيجاد حل جزئي لتسيير العمل في النافعة وتيسير أمور المواطنين. إنما وللأسف، لا يزال إصدار دفاتر السيارات متعثراً بسبب النقص في هذه الدفاتر منذ شهر كانون الثاني ٢٠٢٤، إضافة إلى النقص في لوحات السيارات واللواصق الإلكترونية، كما واستحالة تجديد رخص القيادة”.

في السياق نفسه، ترحّب الجمعية بالأنباء التي تبشر بعودة عدد من الموظفين المدنيين الى العمل في هيئة إدارة السير. فهذا ضروري لعودة عجلة العمل في النافعة لمعاملات تسجيل جميع السيارات.

نبذة عن الجمعية: جمعية AIA تضم الممثلين المعتمدين لجميع صانعي المركبات العالميين في لبنان. وهي تهدف إلى توعية المستهلك اللبناني حول حقوقه، وبخاصة ضرورة طلب كفالة المصنّع عند الشراء. تعمل الجمعية بمسؤولية منذ العام ١٩٢٣، بهدف تنظيم سوق المركبات الجديدة واستيرادها إلى لبنان، واضعةً خبرات شركاتها الأعضاء في خدمة المستهلك، لتأمين حمايته وسلامته كما ولتطوير القطاع.