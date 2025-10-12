جميل السيد: خيْرٌ أنْ يأتي الصحّ متأخّراً من أن لا يأتي أبداً

كتب النائب جميل السيد في منشور على حسابه عبر “إكس”، “خيْرٌ أنْ يأتي الصحّ متأخّراً من أن لا يأتي أبداً”.

وأضاف السيد: “وأخيراً ربّما تجاوب رئيس الحكومة نواف سلام مشكوراً مع موقفنا هنا بالأمس ومع دعواتنا المتكررة له منذ أشهر لتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي حول إعتداءات إسرائيل المتكررة”.

وتابع: “جاء في الخبر :” أنّ سلام اوعز إلى وزير الخارجية رجّي بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على منشآت مدنية وتجارية في المصيلح في انتهاك فاضح للقرار 1701 ولإتفاقية وقف النار في ٢٧ تشرين الثاني الماضي”.

وختم السيد: “البعض قال: لو لم تصل الإعتداءات إلى المصيلح لما تحرّكت الحكومة! أيّاً يكُن، المهم أنها تحرّكت”.