جميل السيّد: لبنان ينتظر ما سيلي اتفاق غزة

كتب النائب واللواء المتقاعد جميل السيّد عبر حسابه على منصة “إكس” منشوراً تناول فيه التطورات الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق الأميركي – الإسرائيلي – العربي المتعلق بوقف الحرب في غزة.

وقال السيّد: “حركة حماس وافقت بشكل مشروط على الاتفاق الأميركي الإسرائيلي العربي الإسلامي الذي أعلنه الرئيس ترامب حول غزة.”

وأضاف أنّ “الاتفاق يشبه إلى حدّ كبير اتفاق وقف إطلاق النار المشؤوم مع لبنان، خصوصاً في غياب تحديد واضح لمراحل انسحاب إسرائيل من القطاع أو الوقف الكامل للعمليات العسكرية فيه.”

ورأى السيّد أنّ هامش المناورة لدى حركة حماس أصبح ضيّقاً جداً، باستثناء ورقة الأسرى التي ما زالت تملكها، مشيراً إلى أنّ “التخلّي الدولي العام عن غزة جعل هدف إسرائيل لا يقتصر على الحركة أو على القطاع، بل يتعدّاه إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وهو ما يجاهر به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دون مواربة.”

وختم اللواء السيّد متسائلاً عن انعكاس هذه التطورات على لبنان، قائلاً: “ماذا عن تأثير ذلك على الدولة اللبنانية، وعلى تركيبة السلطة، والانتخابات النيابية المقبلة، والجنوب وإعماره، وأهله والمقاومة واللاجئين الفلسطينيين؟ لبنان اليوم على قارعة الانتظار الحامية الوطيس داخله وخارجه، وذلك كلام آخر له وقته وظروفه في حينه.”