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جميل السيّد: ما جرى هذين اليومين هو تشبيح وقرصنة وشرشحة للأمن وللناس

منذ ساعة واحدة
النائب جميل السيّد

النائب جميل السيّد

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“الأمن مش هيك”، بهذه الكلامات، استهلّ النائب جميل السيّد منشوره عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، ليتابع بالقول: “ضبط المخالفات في الشوارع ليس هكذا”.

وتابع، “قبل ان تقوموا بكل هذه العراضة على السيارات والدراجات النارية، ‏عليكم اعيدوا فتح النافعة ودوائر السير في بيروت والمحافظات، وضعوا فيهم موظّفين بالعدد الكافي، وحددوا مهلة منطقية للبنانيين كي يسجّلوا آلياتهم، ‏وبعدها تقومون بتدابيركم وتتمرجلون على الناس”.

وختم السيد: “ما جرى هذين اليومين هو تشبيح وقرصنة وشرشحة للأمن وللناس، وإذا مفكّرين أنّو هيك بتكون الدولة، ‏وهيك بتعملوا هيبة للدولة، ‏وهيك بترجّعوا حقوق الدولة، وهيك بتربّوا الناس ليحترموا الدولة، بتكونوا ما بتفهموا شي من الدولة”.

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