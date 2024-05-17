جميل السيّد: ما جرى هذين اليومين هو تشبيح وقرصنة وشرشحة للأمن وللناس

“الأمن مش هيك”، بهذه الكلامات، استهلّ النائب جميل السيّد منشوره عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، ليتابع بالقول: “ضبط المخالفات في الشوارع ليس هكذا”.

وتابع، “قبل ان تقوموا بكل هذه العراضة على السيارات والدراجات النارية، ‏عليكم اعيدوا فتح النافعة ودوائر السير في بيروت والمحافظات، وضعوا فيهم موظّفين بالعدد الكافي، وحددوا مهلة منطقية للبنانيين كي يسجّلوا آلياتهم، ‏وبعدها تقومون بتدابيركم وتتمرجلون على الناس”.

وختم السيد: “ما جرى هذين اليومين هو تشبيح وقرصنة وشرشحة للأمن وللناس، وإذا مفكّرين أنّو هيك بتكون الدولة، ‏وهيك بتعملوا هيبة للدولة، ‏وهيك بترجّعوا حقوق الدولة، وهيك بتربّوا الناس ليحترموا الدولة، بتكونوا ما بتفهموا شي من الدولة”.