جميل السيّد: ما جرى هذين اليومين هو تشبيح وقرصنة وشرشحة للأمن وللناس

“الأمن مش هيك”، بهذه الكلامات، استهلّ النائب جميل السيّد منشوره عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، ليتابع بالقول: “ضبط المخالفات في الشوارع ليس هكذا”.
وتابع، “قبل ان تقوموا بكل هذه العراضة على السيارات والدراجات النارية، عليكم اعيدوا فتح النافعة ودوائر السير في بيروت والمحافظات، وضعوا فيهم موظّفين بالعدد الكافي، وحددوا مهلة منطقية للبنانيين كي يسجّلوا آلياتهم، وبعدها تقومون بتدابيركم وتتمرجلون على الناس”.
وختم السيد: “ما جرى هذين اليومين هو تشبيح وقرصنة وشرشحة للأمن وللناس، وإذا مفكّرين أنّو هيك بتكون الدولة، وهيك بتعملوا هيبة للدولة، وهيك بترجّعوا حقوق الدولة، وهيك بتربّوا الناس ليحترموا الدولة، بتكونوا ما بتفهموا شي من الدولة”.