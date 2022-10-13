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جميل: يجب أن نستمرّ بالبحث عن حلول حتى موعد الجلسة المقبلة

منذ 5 دقائق
سامي الجميل

سامي الجميل

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اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أنّ “تطيير الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية يدخل ضمن إطار الحجج التي يتذرع بها الفريق الآخر لأنّه يشعر بالحرج في ظلّ عدم التوافق على مرشح واحد، وكلّ هذا حصل بالتوافق مع بعضهم البعض لأنّهم لا يعلمون لمن سيمنحون أصواتهم. أمّا اليوم فيجب أن نستمرّ بالبحث عن حلول حتى يوم الخميس المقبل موعد الجلسة المقبلة”.

وكان الجميل طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاستفادة من إلتئام المجلس لمناقشة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وسأل: “هل يمكن توزيع اتفاق ترسيم الحدود لأنّه يجب مناقشته في المجلس بحسب الدستور؟”. ولم يلق تجاوباً من رئيس المجلس، على ما أفاد مكتبه الإعلامي.

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