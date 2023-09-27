جنبلاط: أفق التسوية الرئاسية "مسدود" حتى إشعار آخر

أسف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، “للتفريط بالحوار، نتيجة الشروط المستحيلة من قِبل معراب وميرنا الشالوحي”.

واعتبر جنبلاط في حديث لـ”الجمهورية”، “أنّ الرئيس بري بذل أقصى جهده لإطلاق حوار رئاسي يفتح أبواب قصر بعبدا الموصدة، لكن الشروط المستحيلة للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عطّلت مبادرته وأجهضت فرصة الحوار”.

وأشار جنبلاط، إلى أنّ “أفق التسوية الرئاسية يبدو، وللأسف، مسدودًا حتى إشعار آخر”.

وعن البديل المحتمل لمنصب الرئيس، أكّد جنبلاط أنه “لا يملك إجابة على هذا السؤال، وأن من يجب أن يُسأل حول البديل هم الذين تعمدوا عرقلة الحوار”.

وبما يتعلق بتمسك حزب الله بمرشح واحد، رأى جنبلاط أن “هذا لن يكون مفيدًا أيضًا”.