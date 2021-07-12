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جنبلاط: أوقفوا الدعم من الاحتياطي الإلزامي

12 - يوليو - 2021
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى انه “كون النظام السوري رفع اسعار المحروقات فلا حل في ازمة المازوت والبنزين وغيرها من المواد اذا لم نوقف الدعم”.

ولفت في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى “ان النظام السوري يغدي ميزانيته من سرقة تجار النفط والدواء والطحين في لبنان على حساب المواطن اللبناني”، داعياً الى ايقاف الدعم من الاحتياطي الالزامي”.

ويعاني لبنان أزمة محروقات تفاقم أزمته الاقتصادية التي يعيشها منذ عام 2019، فيما يعرف باسم “أزمة المصارف”، وتحاول حكومة تصريف الأعمال التعامل مع الأزمة عبر ترشيد الاستهلاك ورفع الأسعار.

ويعاني لبنان أزمات اقتصادية ومعيشية متصاعدة تتلاشى أمامها قدرة المواطن على تأمين احتياجاته اليومية، إذ ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، أن لبنان يواجه، مع 18 دولة أخرى، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لتقرير أصدرته المنظمة في آذار الماضي.

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