جنبلاط: أين دولة لبنان؟

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “وكأن كل شيء مدروس. يعلن عن الكهرباء الاردنية والغاز المصري وهي الفرصة لبداية معالجة ازمة الكهرباء فيأتي اجتياح المازوت .تسأل عن النفط العراقي وملابسات استبداله الغامضة فلا جواب انتهاء بمسرحية انقطاع الكهرباء عن المجلس والمزايدة اللاحقة. ختامها التنقيب الايراني، فأين دولة لبنان؟”.

ويعاني لبنان، الذي عمق الانفجار من أزماته السياسية والاجتماعية، من واقع اقتصادي صعب لاسيما بعدما خسرت العملة الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، فضلا عن وجود أزمة محروقات ونقص في مواد غذائية وطبية وأساسية.