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جنبلاط: أي نوع من الألغام تحول دون تشكيل الوزارة في لبنان

28 - مارس - 2021
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “العالم في انتظار عدة اخبار .الملاحة البحرية والتجارة العالمية تتنظر انقاذ قناة السويس وفتحها مجددا ومن جهة ثانية محور اقليمي ينتظر رفع العقوبات دون قيد او شرط لتثبيت هيمنته والسؤال المطروح اي نوع من الالغام او العقوبات فردية ام جماعية التي تحول دون تشكيل الوزارة في لبنان”.

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