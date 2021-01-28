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جنبلاط: إذا استشرى الفراغ يقتل الجميع

29 - يناير - 2021
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

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قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “لان ما يحدث في طرابلس يهدد الوطن بأكمله فان الاولوية تكون في تشكيل وزارة فوق الشروط والشروط المضادة لان الفراغ ان استشرى يقتل الجميع” .

ومنذ الاثنين، تستمر الاحتجاجات في مناطق لبنانية عدة اعتراضاً على تمديد قرار الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة حتى الثامن من فبراير، رغم وعود الحكومة بالتعويض على “العاملين اليومين” ودعم العائلات الأكثر فقراً بمخصصات مالية.

وانطلقت الاحتجاجات الأكبر في مدينة طرابلس شمالي البلاد، قبل أن تمتد إلى معظم المناطق اللبنانية، ففي صيدا جنوبا، أقدم المحتجون، ليل الاثنين ويوم الثلاثاء، على إغلاق دوار “إيليا” وسط المدينة تضامنا مع طرابلس واحتجاجاً على “سياسات التجويع” الحكومية، حسب ما قال المحتجون.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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