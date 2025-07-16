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جنبلاط: إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء بل تستخدم بعضاً من ضعفاء العقول لقول ذلك

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 6:17 مساءً
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لـ”التلفزيون السوري”، أن “إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء، بل تستخدم بعضاً من ضعفاء العقول للقول إنها تحميهم”، وقال: “هذا البعض استفاد من الانتهاكات والاعتداءات التي جرت في اليومين السابقين”.

وأشار جنبلاط إلى أن “أحد أسباب الحرب الأهلية في لبنان، التي دامت 19 عاما، أن إسرائيل ادعت بأنها تحمي البعض في لبنان، وانتهى الأمر بكوارث الحرب”.

وأوضح أن “التواصل مستمر مع وزيري الخارجية والداخلية السوريين من أجل تخفيف الاحتقان في الجبل”، لافتا إلى أن “الدور المركزي هو للإدارة السورية”.

وختم: “يجب أن نفوت الفرصة على بعض ضعفاء النفوس، وعلينا فتح حوار عريض مع الفاعليات في السويداء”.

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