أخبار لبنان

جنبلاط: إسقاط النظام في لبنان فقط بالانتخابات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، عن تأييده فكرة التعديل الوزاري، مشددا على أن التغيير وإسقاط النظام يتم فقط من خلال الانتخابات.

وأوضح جنبلاط خلال مقابلة أجرتها معه قناة سكاي نيوز عربية أن تغيير الحقائب الوزارية الحالية سوف يعمل على الخلاص من استبداد بعض التيارات، والتخلص من الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد.

المزيد من الأخبار

ثورة لبنان مستمرة رغم الاشتباكات مع حزب الله

ريفي: حزب الله أرسل شبّيحته الى وسط بيروت

ريفي لحزب الله: أحذركم من الغرق في الدم اللبناني

حزب الله يعتدي على المتظاهرين وسط بيروت

وأشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، إلى استمرار محاولات الإصلاح الداخلي من خلال البقاء في الحكومة، مشيرا إلى أنه ضد بيع القطاع العام والخصخصة داعيا رئيس الحكومة لإعادة النظر في كل هذه الخيارات.

وقال جنبلاط إن رئيس الحكومة يشتري الوقت ولا زلنا نتحاور من منطلق الحرص على الاستقرار.

وحول رئيس الدولة اللبنانية قال جنبلاط إن رئيس الجمهورية يلتزم الصمت والمتحدث باسمه هو رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل الذي خرب البلاد والعباد- على حد قوله.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

حزب الله يعتدي على المتظاهرين وسط بيروت

أخبار لبنان

بطلة النبطية التي أبكت مارسيل غانم

أخبار لبنان

الخطاب الذي لم يلقه عون!

أخبار لبنان

ميراي وكلودين عون تكشفان صراع الأجنحة العائلية ضد باسيل؟

أخبار لبنان

بعد خطاب عون.. جودي كيروز تستقيل من “الوطني الحر”

أخبار لبنان

ثورة لبنان.. الشارع متمسك بمطالبه مع دخول التظاهرات يومها التاسع

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More