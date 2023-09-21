الخميس 6 ربيع الأول 1445 ﻫ - 21 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنبلاط: الأزمة الرئاسية عادت إلى نقطة الصفر

منذ 3 دقائق
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط

A A A
طباعة المقال

رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حديث لصحيفة “لوريان لوجور”، أن “الأزمة الرئاسية في لبنان عادت إلى نقطة الصفر”، وحمل المسؤولية لمن “يلعب مع اللبنانيين، ويغذي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ”.

وقال:”ان نتائج اجتماع المجموعة الخماسية الأخير في نيويورك مجرد لعب مع اللبنانيين وبداية تهميش لمهمة المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، وبالتالي قفزة نحو المجهول، وان انطباعي الشخصي هو أن بعض أعضاء هذه المجموعة الخماسية يفسدون مهمة السيد لودريان، والنتيجة أن الخماسية أصبحت رباعية”.

وختم:”فلتشرح لنا السعودية ماذا تريد، لأن الأمور أصبحت بمستوى صارخ وغير مقبول. هناك من يلعب مع اللبنانيين! وهذا ما يغذّي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقيب الصيادلة جو سلوم
    سلّوم: النازحون يُهدّدون الأمن الصحّي للبنانيين
    البطريرك الراعي
    الراعي: نسأل عن شرعية العملين الحكومي والنيابي
    الطقس
    إليكم تفاصيل الطقس للأيام المقبلة

    الأكثر قراءة

    كويكب يقترب من الأرض
    قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض
    مبنى صندوق الضمان
    اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟
    أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
    أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!