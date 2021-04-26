جنبلاط: الاستمرار في الدعم العشوائي سيفقد لبنان ما تبقى من عملة صعبة

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر حسابه على تويتر:

“ان الاستمرار في الدعم العشوائي سيفقد ​لبنان​ ما تبقى من عملة صعبة لصالح مافيا تجار ​الدواء​ و​المحروقات​ وشتى السلع”. ودعا الى “وقف الدعم واستبداله بالبطاقة التموينية للعائلات الاكثر حاجة”.

ولفت جنبلاط الى “ان الاستمرار في تلك الحملات القضائية الشعبوية تخرج عن كل الاصول وتشبه محاكمات المهداوي للانظمة الشمولية”.

ان الاستمرار في الدعم العشوائي سيفقد لبنان ما تبقى من عملة صعبة لصالح مافيا تجار الدواء والمحروقات وشتى السلع .وقف الدعم واستبداله بالبطاقة التموينية للعائلات الاكثر حاجة كما ان الاستمرار في تلك الحملات القضائية الشعبوية تخرج عن كل الاصول وتشبه محاكمات المهداوي للانظمة الشمولية pic.twitter.com/snRDjbhfKV — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 26, 2021