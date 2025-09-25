الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
جنبلاط التقى شيخ العقل... ودعوة من "تجمع العلماء المسلمين"

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى

لبّى شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، مساء الأربعاء، دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى لقاء في كليمنصو، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم، النائب هادي أبو الحسن، الوزير السابق غازي العريضي، الشيخ وجدي أبو حمزة، والقيادي خضر الغضبان. وجرى التباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى المساعي الجارية للمساعدة في المعالجات المطلوبة.

كما استقبل الشيخ أبي المنى، في دار الطائفة في بيروت، وفداً من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة الشيخ حسين غبريس، الذي وجه له دعوة للمشاركة في “الملتقى الوطني–الروحي” الذي ينظمه التجمع الخميس المقبل، في الذكرى السنوية لاستشهاد السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. وأكد غبريس بعد اللقاء أن “الزيارة تأتي في إطار جولة على رؤساء الطوائف الروحية لإحياء ذكرى الشهداء الذين قدّموا تضحيات من أجل الوطن”.

إلى ذلك، التقى شيخ العقل رئيسة رابطة سيدات الشويفات السيدة شرين الجردي، واطلع منها على نشاطات الرابطة ونتائج أحد المؤتمرات الدولية التي شاركت فيه. كما عقد اجتماعاً مع رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي، ورئيس اللجنة الثقافية الشيخ وسام سليقا، ورئيس اللجنة المالية الدكتور عماد الغصيني، لمتابعة شؤون عمل لجان المجلس.

