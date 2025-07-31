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جنبلاط التقى وفداً من "الجماعة الإسلامية" وبحث في آخر المستجدات

منذ 24 دقيقة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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استقبل الرئيس وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من الجماعة الإسلامية في لبنان ضم أمين عام الجماعة الشيخ محمد طقوش، رئىيس المكتب السياسي علي بو ياسين، عضو المكتب السياسي والمسؤول السياسي في إقليم الخروب الشيخ أحمد فواز، عضو المكتب السياسي الحاج عمر سراج والمسؤول السياسي في البقاع المهندس أسامة ابو مراد، بحضور عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائبين هادي أبو الحسن وبلال عبدالله وأمين السرّ العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.

وجرى البحث خلال اللقاء بآخر المستجدات المحلية والاقليمية.

كما عبّر الوفد عن التقدير الكبير لمواقف جنبلاط التي جنّبت لبنان أي تهديد لأمنه واستقراره، وحصّنت الموقف الوطني في وجه الفتنة.

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